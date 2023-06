Eigener Sohn schlug bei Hochzeit Brautvater tot

Auf dem Parkplatz eines Gasthauses in Bad Häring flogen die Fetzen – und die Fäuste.

Tirol. Am schönsten Tag seiner Tochter geriet ein Einheimischer (63) bei der Hochzeitsfeier mit seinem eigenen Sohn (32) aus erster Ehe in Streit: Im Zuge dessen attackiert er den stark betrunkenen Filius mit einem Schlag ins Gesicht, worauf sich dieser mit einer Faustwatsche revanchierte – dadurch geriet der Vater ins Wanken, stürzte auf den Asphaltbodenblieb bewusstlos liegen.

Zeugen leisteten Erste Hilfe, setzten die Rettungskette in Gang und zwei Frauen begannen unverzüglich mit der Reanimation des Mannes, verrät die Polizei. Gegen 22 Uhr, nach der Erstversorgung vor Ort, wurde der 63-Jährige mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen, wo er an seinen Kopfverletzungen gestorben ist. Der festgenommene Sohn wurde auf freiem Fuß angezeigt.