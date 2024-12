Am 6. Dezember 2023, wurde das Wien Museum am Karlsplatz nach einer Sanierung und Erweiterung wieder eröffnet. 650.000 Besucher haben das Museum im ersten Jahr besucht - ein großartiger Rekord. Vor dem Umbau kamen jährlich nur 130.000 Besucher.

Das vor einem Jahr generalsanierte und erweiterte Wien Museum darf sich nicht nur über 650.000 Besucher freuen, die seither die wiedereröffnete Museum Dauerausstellung Wien. Meine Geschichte, die Sonderausstellungen und Veranstaltungen besucht habe, sondernauch über den Staatspreises für Architektur und Nachhaltigkeit.

Der große Sonderausstellungsraum im Wien Museum © Wien Museum/Kollektiv Fischka ×

Darüber hinaus nutzten viele Besucherinnenund Besucher seit Jahresbeginn das große Vermittlungsprogramm: 1.234 Schulgruppen haben die 26 Schulprogramme am Karlsplatz, im Römermuseum und im Uhrenmuseum bis Jahresende besucht. 653 Exklusivführungen durch die Dauerausstellung und Sonderausstellungen wurden gebucht, 300 öffentliche Führungen angeboten, zusätzlich gab es eigene Programme für Senioren (mit 80 Terminen in diesem Jahr), inklusive Führungen und ein großes Workshopprogramm für Familien mit rund 4.000 Teilnehmern.

Die aktuelle Sonderausstellung im Wien Museum "Winter in Wien". © Klaus Pichler ×

Zur Krönung des Museumsjahrs, ereilte das Wien Museum die Nachricht, dass dieses für den wichtigsten europäischen Museumspreis "European Museum of the Year Award" nominiert ist. Dieser wird jährlich vom Europäischen Museums Forum vergeben und zeichnet herausragende Innovation und Qualität in der Museumsarbeit aus. Der EMYA 2025 wird im Mai 2025 in Polen verliehen.