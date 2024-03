Einbrecherbande beging 160 Straftaten in NÖ und Wien

Drei Beschuldigte im Alter von 21 bis 37 Jahren festgenommen, sechs Komplizen flüchtig

Für einen Gesamtschaden von 500.000 Euro soll eine mehrköpfige Einbrecherbande in Niederösterreich und Wien gesorgt haben. 160 Straftaten wurden der Gruppierung laut Polizeiangaben vom Freitag zugeordnet. Drei Beschuldigte im Alter von 21 bis 37 Jahren wurden festgenommen, die rumänischen Staatsbürger sind umfangreich geständig. Sechs Komplizen sind flüchtig.

Spezialisiert war die Bande nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich auf Einbruchs- und Kfz-Diebstähle sowie Einbrüche in Wasch- und Staubsaugerautomaten. Die diversen Coups wurden teilweise mittels Videoüberwachung aufgezeichnet.

Männer im Alter von 21, 33 und 37 Jahren wurden am 23. November des Vorjahres nach einem Baustelleneinbruchsdiebstahl in Wien-Liesing festgenommen und im Anschluss in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert. Nach sechs weiteren Beschuldigten - allesamt ebenfalls rumänische Staatsbürger - wird gefahndet. Sie sollen die Haupttäter in unterschiedlichsten Konstellationen unterstützt haben. Das Sextett sei teilweise in Österreich gemeldet, Aufenthaltsorte seien unbekannt, betonte die Polizei.

Konkret handelt es sich bei den Straftaten um:

• 70 Baustellencontainer ED’s (davon 11 versucht)

• 14 Einbruchsdiebstähle in Baustellenlagerräume (davon 3 versucht)

• 47 SB - Wasch-, Staubsaugerautomaten Einbruchsdiebstähle

• 12 Einbruchsdiebstähle in unterschiedliche Automaten (davon 3 versucht)

• 4 KFZ Diebstähle

• 7 KFZ Einbruchsdiebstähle

• 2 Wohnungseinbruchsdiebstähle

• 1 Verstoß nach dem Waffengesetz

• 6 sonstige strafbare Handlungen (Treibstoffdiebstahl und unbefugter Gebrauch von Fahrzeugen)

Auflistung der Tatörtlichkeiten:

• 2 Tatorte in 1030 Wien

• 1 Tatort in 1100 Wien

• 4 Tatorte in 1110 Wien

• 1 Tatort in 1130 Wien

• 2 Tatorte in 1140 Wien

• 1 Tatort in 1150 Wien

• 1 Tatort in 1220 Wien

• 5 Tatorte in 1230 Wien

• 1 Tatort in 2232 Aderklaa – Bezirk Gänserndorf

• 1 Tatort in 2320 Rannersdorf – Bezirk Bruck an der Leitha

• 2 Tatorte in 2320 Schwechat – Bezirk Bruck an der Leitha

• 1 Tatort in 2325 Himberg – Bezirk Bruck an der Leitha

• 1 Tatort in 2333 Leopoldsdorf – Bezirk Bruck an der Leitha

• 1 Tatort in 2380 Perchtoldsdorf – Bezirk Mödling

• 2 Tatorte in 2401 Fischamend – Bezirk Bruck an der Leitha

• 1 Tatort in 2425 Nickelsdorf – Bezirk Neusiedl am See

• 1 Tatort in 2604 Theresienfeld – Bezirk Wr. Neustadt

• 1 Tatort in 3040 Markersdorf – Bezirk St. Pölten Land

• 1 Tatort in 3040 Neulengbach – Bezirk St. Pölten Land

• 1 Tatort in 3052 Außermanzing – Bezirk St. Pölten Land

• 1 Tatort in 3430 Tulln an der Donau – Bezirk Tulln

• 1 Tatort in 3442 Kronau – Bezirk Tulln