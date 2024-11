× Eis-Greissler: Zimt-Zwetschke und Linzer Auge im Stanitzel

Erstmals findet das Lichterglanz Spektakel in der Eis-Greissler Welt in Krumbach ab 22. November statt und das mit drei außergewöhnlichen Eissorten: Amaretti-Zimt-Zwetschke, Linzer Augen und Kokos-Eierlikör.

Der Eis-Greissler ist bekannt für seine außergewöhnlichen Eissorten wie Ziegenkäse oder Kürbiskernöl. Jetzt konnten auch die Fans des Unternehmens ihre Kreativität unter Beweis stellen: Über die sozialen Medien hatten sie die Möglichkeit, eigene Ideen für winterliche Eissorten einzureichen. Anschließend konnten die besten Vorschläge aus zehn Finalisten ausgewählt werden. Das Ergebnis steht nun fest: Die Sorten Amaretti-Zimt-Zwetschke (381 Stimmen), Linzer Augen (307 Stimmen) und Kokos-Eierlikör (201 Stimmen) haben sich durchgesetzt. Diese einzigartigen Kreationen sind ab Freitag, dem 22. November, exklusiv beim Lichterglanz-Spektakel (bis 12. Jänner 2024) in der Eis-Greissler-Welt in Krumbach erhältlich.

© Blochberger Eisproduktion GmbH ×

Drei außergewöhnliche Winter-Eissorten

Amaretti-Zimt-Zwetschke: Amaretti, das italienische Mandel-Gebäck, verbindet sich in dieser winterlich-weihnachtlichen Eissorte mit Zimt und Zwetschke.

Linzer Augen: Das Linzer Augen-Eis kombiniert wie das gleichnamige Weihnachtsgebäck nussigen Mürbteiggeschmack mit fruchtiger Ribiselmarmelade und wird mit der Milch der eigenen Kühe hergestellt.

© Blochberger Eisproduktion GmbH ×

Kokos-Eierlikör: Der Weihnachtsklassiker unter den Likören, der Eierlikör, wird zusammen mit Kokos zu einem cremigen Eis für alle erwachsenen Besucherinnen und Besucher des Lichterglanz Spektakels. Alkoholhaltig.

Beim Lichterglanz-Spektakel in der Eis-Greissler Welt kann man die drei exklusiven Eis-Wintersorten verkosten. © Blochberger Eisproduktion GmbH ×

Lichterglanz Spektakel in der Eis-Greissler WeltDie Eis-Greissler Welt in Krumbach lädt ab 22. November erstmals zum exklusiven Lichterglanz-Spektakel mit 140 funkelnden Skulpturen und interaktiven Stationen entlang eines 1,5 km langen Rundwegs ein, an dem auch die täglichen Lichtershows bestaunt werden können. Im Zwei-Master-Zelt finden mehrmals täglich Eislauf-Shows mit internationalen Künstlerinnen und Künstlern aus Eiskunstlauf, Akrobatik und Gesang statt. Bei passendem Wetter (kein Schnee oder Regen, keine Minusgrade) sind außerdem die Fahrgeschäfte wie die Bucklbahn, der Milchshaker und der Wolkenfänger geöffnet.Neben den 3 exklusiven Eissorten erwarten die Besucherinnen und Besucher des Lichterglanz Spektakels winterliche Köstlichkeiten im Kaffeehaus, im Restaurant „Kulinarik Stadl“ sowie an Punsch- und Essensständen.eis-greissler.at