Wieder sind die Zahlen gestiegen. Allein 387 davon wurden in Wien registriert.

Es will einfach nicht sinken. Schon wieder ist die Zahl der Neuinfektionen in den letzten 24 Stunden gestiegen. Von Mittwoch auf Donnerstag wurden insgesamt 664 neue Fälle registriert. 387 davon wieder in Wien.

Demnach sind in Wien 9.946 positive Testungen bestätigt. Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt 224. Ein Mann (77 Jahre) ist verstorben. 7.137 Personen sind genesen. Seit gestern wurden 5.912 Corona-Tests ausgewertet. Insgesamt wurden bisher 347.835 Corona-Tests in Wien vorgenommen.



Mehr Infos in Kürze...