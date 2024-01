× Enthüllt: Die beliebtesten Erotik-Stars der Österreicher

Eine der größten Seiten für Erwachsene verrät worauf ihre User so stehen.

Alle Jahre wieder blicken wir gespannt auf die Auswertung der Jahrescharts von DER Sex-Seite schlechthin - Pornhub. Die kanadische Website erfreut seit vielen Jahren ungebremster Beliebtheit, doch wonach Suchen eigentlich die Millionen User weltweit am Liebesten? Gibt es solche Auswertungen meist nur für große Länder wie den USA, Großbritannien oder Deutschland, so sind nun auch (endlich) zahlen für unser beschauliches Österreich verfügbar.

Top 5 Personen 2023

Laut Pornhub Erhebung aus dem Jahre 2023 folgen nun die 5 meistgesuchtesten Pornostars der ÖsterreicherInnen.

1.) Angela White

Angela Gabrielle White, geboren am 4. März 1985 in Sydney, ist eine australische Persönlichkeit aus der Unterhaltungsbranche. Im Jahr 2010 schloss sie erfolgreich ihr Studium an der Universität ab und zeigte bereits damals Interesse an einer politischen Laufbahn. Beeindruckend ist, dass sie 2018 als erste Nicht-US-Bürgerin seit 13 Jahren den renommierten AVN Female Performer of the Year Award gewann. In den Jahren 2019 und 2020 wiederholte sie diesen Erfolg und machte Geschichte, indem sie als erste Darstellerin überhaupt den Preis dreimal in Folge erhielt.

© Instagram/AngelaWhite ×

2.) Abella Danger

Am 19. November 1995 wurde Abella Danger in Miami, Florida geboren. Sie ist eine US-amerikanische Künstlerin aus der Unterhaltungsbranche. Im Jahr 2016 gelang ihr der Durchbruch, als sie sowohl bei den XBIZ Awards als auch bei den AVN Awards als „Best New Starlet“ ausgezeichnet wurde.

© Abella Danger ×

3.) Eva Elfie

Eva Elfie, eine russische Künstlerin, die sowohl als Pornodarstellerin, Aktmodell als auch YouTuberin tätig ist, erlangte im Jahr 2021 besondere Anerkennung. Sie wurde mit dem AVN Award in der Kategorie "Bestes neues ausländisches Starlet" ausgezeichnet.

© Facebook/EvaElfie ×

4.) Mia Khalifa

Mia Khalifa, geboren am 10. Februar 1993 in Beirut, Libanon, ist eine US-amerikanische Medienpersönlichkeit mit libanesischen Wurzeln. Im Jahr 2014 war sie eine der am häufigsten angesehenen Darstellerinnen auf der Plattform PornHub. Ihre Vergangenheit als Pornodarstellerin ist insbesondere im Nahen Osten kontrovers, vor allem aufgrund eines kontroversen Pornovideos, in dem sie in einem Hidschāb an sexuellen Handlungen beteiligt war.

© getty

5.) Johnny Sins



Johnny Sins, mit bürgerlichem Namen Steve Wolfe und geboren am 31. Dezember 1978 in Pittsburgh, Pennsylvania, ist ein US-amerikanischer Künstler in der Unterhaltungsbranche. Er hat seit 2006 in über 500 Pornofilmen mitgewirkt und erhielt mehrere Nominierungen bei den AVN Awards.