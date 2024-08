Beran A. (19) plante den Swift-Terror-Anschlag

Jetzt gibt es das erste Bild des Attentäters.

Jetzt werden immer mehr Details zu jenem Hauptverdächtigen bekannt, der den Anschlag auf das Taylor-Swift-Konzert in Wien geplant hat. Lautoe24-Informationen handelt es sich dabei um den 19-jährigen Beran A. aus Ternitz. Bis Ende Juli war Beran A. bei einem großen Metall-Unternehmen in Niederösterreich beschäftigt, am 25. Juli kündigte er dort mit den Worten: „Ich habe Großes vor“ – wohl eine Anspielung auf seine Anschlagspläne.

Er radikalisierte sich in den letzten Monaten immer mehr

Laut Nachbarn soll sich der österreichische Staatsbürger mit nordmazedonischen Wurzeln in den letzten Monaten zunehmend radikalisiert haben. Er habe sich einen langen Bart wachsen lassen, erzählen mehrere Nachbarn beim Lokalaugenschein von oe24. Laut den Sicherheitsbehörden habe er zunehmend IS-Propaganda konsumiert und sich in einschlägigen Foren herumgetrieben. Per Messenger-Chats tauschte er seine Anschlagspläne mit zwei Komplizen aus. So ging er den Fahndern des US-Geheimdienstes ins Netz, die daraufhin den österreichischen Verfassungsschutz DSN kontaktierten.

Beran A. wollte sich vor Stadion in die Luft sprengen

Fest steht mittlerweile auch, dass Beran A. ganz konkrete Pläne für das Terror-Attentat in Wien hatte. Bei dem 19-Jährigen wurde Sprengstoff, Zünder, Kabel, Macheten und Messer sichergestellt. Beran A. hatte geplant, sich mit einer Bombe vor dem Ernst Happel Stadion in die Luft zu sprengen. Besonders perfid: Davor wollte er mit einer Machete noch möglichst viele Menschen töten. In einem Video hat Beran A. dem IS die Treue geschworen, ein Indiz dafür, dass er ein Selbstmordattentat geplant hatte. Für seinen Anschlagsplan hatte sich Beran A. auch ein Blaulicht besorgt: Mit einem Auto - als Polizist getarnt - wollte er möglichst nahe an das Konzertgelände rund um das Stadion fahren und dann eiskalt zuschlagen und morden.

In seine Pläne dürften laut Polizei-Ermittlungen auch ein 17-jähriger Wiener mit türkisch-kroatischem Hintergrund sowie ein 15-jähriger Austro-Türke involviert gewesen sein. Der 17-Jährige Komplize soll erst vor wenigen Tagen bei einem Facility-Unternehmen zu arbeiten begonnen haben, dass auch beim Taylor-Swift-Konzert tätig war. Er wurde am Mittwoch beim Wiener Stadion festgenommen.

Er zeigt keine Reue und wollte möglichst viele "Ungläubige" töten

Der 19-jährige Haupttäter Beran A. ist laut Polizei voll geständig. Er zeigt keine Reue. Sein Ziel waren "Ungläubige in Wien", erklärte er bei seiner Vernehmung.

© oe24 ×

Das ist der 19-jährige Haupttäter Beran A.