Erste Bilder: So lief die Terror-Verhaftung in Ternitz ab

In Ternitz in Niederösterreich wurde der 19-Jährige Hauptverdächtige verhaftet. Auf oe24 gibt es alle Bilder. So lief der Einsatz ab.

Die Polizei war mit zahlreichen Männern in Ternitz im Einsatz und umstellte das Haus. Die Tatverdächtigen Beim Haupttäter handelt es sich um einen 19-Jährigen. Er wurde am Mittwoch in Ternitz, in Niederösterreich, verhaftet. Auf den Anschlag auf das Swift-Konzert hat er sich minutiös vorbereitet: Am 25. Juli kündigte er seinen Job mit den Worten: "Ich habe noch Großes vor." Danach veränderte er sein äußeres Erscheinungsbild drastisch. Er verwandelte sich zum IS-Mann. Der zweite Täter ist ein 17-Jähriger, auch er bereitete sich auf die Tat vor und veränderte sein Leben komplett: Vor der Tat trennte er sich von seiner Freundin. Er kappte alle Verbindungen zu seinem alten Leben Ein IS-Mann Der Hauptverdächtige 19-Jährige erstellte ein Bekennervideo, in dem er sich zum IS bekannte und dem IS-Führer seine Treue schwor. Die Behörden konnten das Video trotz vorheriger Löschung durch den Verdächtigen sicherstellen. Mit Sprengstoff und Hieb- und Stichwaffen wollte sich der Täter selbst und eine große Zahl anderer Menschen töten. Jugendliche radikalisierten sich Welcher Gruppierung des IS der Mann zugeordnet werden kann, ist noch nicht klar. Wahrscheinlich handelt es sich um den Hauptstrang des sogenannten Islamischen Staates. Auch der 17-Jährige mutierte zum IS-Kämpfer. Er verließ dafür eigens seine Freundin und radikalisierte sich im Eiltempo.