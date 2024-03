Erdbeben der Stärke 2,1 in der Steiermark

Im Bereich des Epizentrums war das Beben vereinzelt schwach in Form eines Grollens des Untergrundes zu spüren.

Wien/Leobendorf. Ein leichtes Erdbeben hat sich am Freitagabend um 19.32 Uhr in der Steiermark ereignet. Laut Geosphere Austria (Österreichischer Erdbebendienst) lag das Epizentrum westlich von Leoben und hatte eine Stärke von 2,1. Im Bereich des Epizentrums war es demnach vereinzelt schwach in Form eines Grollens des Untergrundes zu spüren.

Schäden an Gebäuden seien keine bekannt und bei dieser Stärke nicht zu erwarten, hieß es.