× Erneut Fußgängerin von Lkw erfasst und getötet

Am Mittwochmorgen ereigneten sich zwei tödliche Lkw-Unfälle – einer in Wien und einer in Bruck a.d. Leitha.

Bruck a.d. Leitha. Eine Fußgängerin ist am Mittwoch in Bruck a.d. Leitha bei einem Unfall mit einem Lkw ums Leben gekommen. Der 57-jährige ungarische Chauffeur dürfte die 64-Jährige beim Verlassen einer Baustelle kurz vor 9.00 Uhr übersehen und überfahren haben, teilte die Polizei in einer Aussendung mit. Die Rettungskette wurde den Angaben zufolge sofort in Gang gesetzt. Reanimationsversuche blieben erfolglos. Die Einheimische erlag an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen.

Fußgängerin in Wien von Lkw erfasst – tot

Auch in Wien ereignete sich heute ein tödlicher Verkehrsunfall mit einem Lkw. Um 8.50 Uhr wurde eine 60-jährige Fußgängerin in der Sterngasse Ecke Beyfusgasse (Liesing) von einem Lkw erfasst. Sie starb an ihren Verletzungen.

© Leserreporter ×

Laut derzeitigem Ermittlungsstand soll der 49-jährige Lenker des Lkw aufgrund einer Kolonnenbildung auf dem Linksabbiegestreifen der Sterngasse in die Pfarrgasse angehalten haben, wie die Polizei berichtet. Eine 60-jährige Fußgängerin dürfte diesen Moment genutzt haben, um die zwei Fahrstreifen bis zu einem Grünstreifen zu überqueren. An dieser Stelle befand sich kein Schutzweg oder eine Fußgängerampel. Als der LKW wieder anfuhr, wurde die Frau überrollt – oe24 berichtete.