Schlepper pferchte 20 Personen in Kastenwagen

Skiunfall: Bub stürzte sechs Meter von Sessellift auf Piste ab Ein 13-jähriger Bub ist am Dienstag in einem Skigebiet in der Vorarlberger Talschaft Montafon über sechs Meter von einem Sessellift auf die Piste abgestürzt. Dabei zog er sich starke Verletzungen an beiden Beinen zu.