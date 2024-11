Erste Fotos zeigen U-Bahn nach Brand-Chaos

Nach dem Brand einer Silberpfeil-Sondergarnitur auf der Linie U1 Dienstagnachmittag und dem folgenden U-Bahn-Chaos tauchen immer mehr Details, Videos und Fotos auf.

Wien. Aus nach wie vor ungeklärter Ursache kam es am späten Nachmittag des 19. November bei einem Sonderzug ohne Passagiere - nur die Fahrerin war in der Garnitur auf der Strecke der U1 zu einem Brand an einem Waggon. Der Brand wurde von der Feuerwehr gelöscht. Mehrere U-Bahn-Stationen bzw. die dortigen Stationsbereiche der U1 wurden und bleiben fürs Erste gesperrt: Betroffen sind der Keplerplatz, Südtiroler Platz/Hauptbahnhof, Taubstummengasse, Karlsplatz sowie Stephansplatz.

Nun beginnt Schadensüberprüfung

Die Aufräumarbeiten sind weiterhin voll im Gange, die Feuerwehr unterstützt die Wiener Linien beim Abtransport des Zuges. Die Gleise, die Stromschiene, die Zugsicherungsanlage und das Bauwerk werden in Folge auf Schäden überprüft. Das Team der Wiener Linien tut alles, um den Betrieb so schnell wie möglich wieder aufzunehmen. Die Überprüfung der Anlagen und die Behebung von Schäden wird dauern, das Störungsende ist derzeit nicht absehbar. Die Verantwortlichen gehen davon aus, dass die U1 mehrere Tage lang geteilt geführt werden muss:

So funktioniert Zweiteilung

Die Linie U1 verkehrt derzeit nur zwischen Oberlaa und Reumannplatz sowie zwischen Schwedenplatz und Leopoldau.

Die Stationen Keplerplatz bis Stephansplatz können nicht eingehalten werden.

Die Linien 1 und O fahren in dichteren Intervallen.

Bekannt wurde indes auch, wer die einzige Verletzte ist, die mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Dabei soll es sich um die 25-jährige U-Bahn-Fahrerin der betroffenen U 1-Garnitur handeln.