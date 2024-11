U-Bahn brannte: Video zeigt, wie das Chaos losbrach

In Wien herrscht nach einem Brand ein unglaubliches U-Bahn-Chaos. Jetzt ist ein Video aufgetaucht, das zeigt, wie alles losbrach.

Ein Sonderzug brannte auf der Wiener Linie U1.

Das hat zu einem Mega-Chaos geführt. Tagelange Störungen werden erwartet. Schon am Tag danach spielten sich große Verzögerungen in der City ab. Als sich der Vorfall am Dienstag ereignete, wurde zum Glück niemand verletzt.

Sonderzug brannte aus

Der Zug, der brannte, hatte keine Fahrgäste an Bord. Die Ursache für den Brand ist bis dato noch unklar. Die U1 muss jetzt geteilt geführt werden und kann aktuell nicht zwischen Schwedenplatz und Reumannplatz fahren.

Ein Video zeigt, wie das Chaos losbrach und die Leute aus den U-Bahntunneln flüchteten: Der Rauch wird immer dichter, die Sirenen fangen an zu heulen und die Leute machen sich auf die Flucht. Mit Angst im Gesicht und den Händen vor dem Mund rennen sie durch die Schächte, um sich in Sicherheit zu bringen. Das Video zeigt, wie das Chaos losbrach.

Video zum Thema: ubahn-brand

Wann in Wien wieder mit einem geregelten Betreib zu rechnen ist, ist noch nicht absehbar.