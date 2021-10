Erstmalig CBD-Öle ausgezeichnet: Bestseller Award für die beliebten Hanfama CBD-Öle

Von den begeisterten Verbrauchern bei dm Deutschland gewählt und gekauft – und vom Handel in Baden-Baden ausgezeichnet: die Hanfama CBD Öle (Hanfama). Sie sind die verkaufsstärkste Produktneuheit in der Warengruppe OTC Produkte. Die Rundschau zeichnete im Rahmen der jährlichen großen Branchen-Gala im Roomers in Baden-Baden gemeinsam mit den Marktforschungsinstituten IRI und GfK zum 23. Mal die erfolgreichsten Produktneuheiten mit dem Bestseller Award aus. Einer dieser begehrten Preise ging nach Österreich.

„Auf diese Auszeichnung sind wir als familiengeführtes Unternehmen sehr stolz, denn sie zeigt, dass unser Weg im Cannabis- und CBD-Markt der Richtige ist. Als international tätiges, österreichisches Unternehmen ist es uns das größte Anliegen mit starken Handelspartnern an unserer Seite Cannabis und CBD Produkte salonfähig zu machen. Qualität, Transparenz und Vertrauen stehen im Mittelpunkt unseres Handelns. Unsere Hanfama CBD-Öle zählen als 100% österreichisches Produkt zu den erfolgreichsten Produkten des Jahres in Deutschland. Wir danken dem Fachmagazin Rundschau für die Auszeichnung und werden wie unsere Cannabispflanzen weiterwachsen und neue innovative CBD Produkte auf den Markt bringen, damit wir auch in den kommenden Jahren diesen Titel verteidigen“, freut sich Christopher Martens, Geschäftsführer von Hanfama.

Der Fachbeirat des Awards überreichte den Preis. Er begründet den Erfolg des CBD Produkts wie folgt: „CBD und medizinisches Cannabis liegen voll im Trend und sind bei den Kunden beliebt und stark nachgefragt. Es ist eine Vertrauensfrage, wie und wo man es kauft. Der Vertrieb über einen starken Handelspartner war aus strategischer Sicht für den Sieger genau die richtige Entscheidung. Niederschwellig, ohne Berührungsängste, seriös, zum richtigen Preis und in überzeugender, reduzierter, sachlicher Verpackung. Der Fachbeirat ist überzeugt: Mehr Bestseller geht nicht. Wir gratulieren Hanfama zum Bestseller Award 2021“.

Der Erfolg des OTC-Neuprodukts des österreichischen Familienunternehmens ist messbar: Grundlage für die Juryentscheidung zur Auszeichnung sind die tatsächlichen Verkaufsdaten der Produkte im Handel. Mehr als 250.000 verkaufte Einheiten in drei Monaten sprechen eine eindeutige Sprache.

Hanfama mit Sitz in Österreich hat sich auf die Herstellung von Produkten aus EU-Nutzhanf mit dem aktiven Inhaltsstoff Cannabidiol (CBD) spezialisiert. CBD kann beruhigend, entspannend und regenerierend wirken und löst keinen Rauschzustand aus.

Ein besonderer Schwerpunkt von Hanfama ist die Herstellung von Extrakten mittels superkritischer CO2-Extraktion und anschließender Weiterverarbeitung durch speziell entwickelte Verfahren. Der Anbau erfolgt an zwei Standorten in Österreich auf der größten Fläche unter Glas für Cannabis in Europa.

Der gesamte Prozess bis zum fertigen Produkt wird durchgängig von eigenen und von externen Qualitätskontrollen begleitet. Hanfama verfügt über hochmoderne Labortechnik, ein erfahrenes Team und beschäftigt derzeit knapp 200 Mitarbeiter in Österreich.

Alle Produkte von Hanfama werden in Österreich hergestellt und in mehr als 10 Ländern in und außerhalb von Europa unter verschiedenen Marken vertrieben.

Für mehr Informationen besuchen Sie https://www.hanfama.com.

Für die Teilnahme am Bestseller können sich Unternehmen nicht bewerben. Grundlage für die Ermittlung der Gewinnerprodukte sind die tatsächlichen Verkaufsdaten aus dem Handelspanel InfoScan des Marktforschungsinstituts IRI und die Daten aus den Marktanalysen der GFK; ihnen liegen objektiv und messbar die Verkaufszahlen aus dem gesamten deutschen Lebensmittelhandel (Geschäfte ab 200 m² ohne Discount) und den Drogeriemärkten zugrunde. Erfasst wurden alle Produktneuheiten, die von Mai 2020 bis Mai 2021 von der Industrie gelauncht und neu in den Verkauf genommen wurden.

Ein unabhängiger Fachbeirat, der sich aus Einkäufern und Geschäftsführern führender Handelsorganisationen, der Chefredaktion der RUNDSCHAU für den Lebensmittelhandel, Marketingexperten sowie der Geschäftsführung von IRI und GFK zusammensetzt, ermittelt die Gewinner unter den Top 5 der jeweiligen Warengruppe. Dabei hat die Relevanz der Produkte für den Handel ein besonderes Gewicht. Der BESTSELLER zeigt deutlich, welche Trends sich im Lebensmittelhandel erfolgreich durchsetzen können.