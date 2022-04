Es wird laut: Eurofighter üben

Der Flugbetrieb für die Übung erstreckt sich über mehrere Bundesländer.

Zeltweg. Das österreichische Bundesheer wird ab Montag fast zwei Wochen lang mit Eurofightern Abfangmanöver im Überschallbereich trainieren. Es wird daher mehrmals ein Überschallknall zu ­hören sein, kündigte das Militärkommando Steiermark an. Es sollen bis 6. Mai zwei Flüge pro Tag zwischen 8 und 16 Uhr vom Fliegerhorst Zeltweg aus stattfinden.

Zu Mittag und am Wochenende werden Ruhezeiten eingehalten.

„Dieses Training ist ein unverzichtbarer Teil für eine funktionierende österreichische Luftraumüberwachung. Ein sicherer Flugbetrieb ist auch bei Einsätzen im Überschallbereich zu gewährleisten, und die Flugsicherheit hat höchste Priorität“, sagt Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP). Die Piloten müssen unter realen körperlichen Belastungen, die im Simulator nicht dargestellt werden können, trainieren.

Geflogen wird über fast ganz Österreich mit Ausnahme von Ballungsräumen sowie den Bundesländern Tirol und Vorarlberg. Um die Lärmbelastung für die Bevölkerung gering zu halten, werden die Beschleunigungsphasen der Eurofighter so kurz wie möglich gehalten.

Knall. Es wird in einer Höhe von 12.500 Metern trainiert. Die Überschallgeschwindigkeit beginnt bei etwa 1.200 km/h. Nähert sich ein Eurofighter dieser Geschwindigkeit, kommt es zu Stoßwellen am Flugzeug, die am Boden dann als Knall wahrgenommen werden.