Fahrgast (20) attackierte in Grazer Bim Kontrolleur

Eskaliert ist eine Fahrscheinkontrolle in der Straßenbahnlinie 4 - dabei soll ein junger Grazer einen 28-jährigen Schwarzkappler attackiert und verletzt zu haben.

Stmk. Passiert ist der gewalttätige Vorfall Donnerstagnachmittag in einer Garnitur Richtung Reinighaus bzw. beim Aussteigen in der Jauerburggasse: Gegen 16:45 Uhr fragte ein Kontrolleur in einer Straßenbahn der Linie 4 einen 20-Jährigen nach seinem Fahrschein. Offenbar hatte der junge Fahrgast keinen oder nur eine mangelhafte Erklärung dafür, warum er ohne gültigem Ticket unterwegs war.

Für die weitere Kontrolle stiegen beide aus. Danach ging der alkoholisierte 20-Jährige auf den Fahrscheinkontrolleur los und schlug mehrmals auf den Kopf des Kontrahenten ein.

Der Kontrolleur wurde dabei leicht verletzt. Nach der Erstversorgung wurde er in das LKH Graz eingeliefert und ambulant behandelt. Der 20-Jährige, der davon gerannt war, konnte jedoch kurz darauf festgenommen werden, er wird im Laufe des Freitags in die Justizanstalt Jakomini eingeliefert.