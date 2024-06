Favoriten: 13-Jähriger ging mit Messer auf Betreuer los

Für Aufsehen sorgte Mittwochfrüh ein Wega-Einsatz in der Gudrunstraße im Hotspot-Bezirk Favoriten: Ein 13-Jähriger sorgte in einer betreuten WG mächtig für Ärger.

Wien. An das tägliche "Blaulichtkonzert" und gesperrte Straßen wegen laufender Einsätze müssen sich die Favoriten wohl gewöhnen. Waren es Dienstagfrüh in der Quellenstraße angebliche Schüsse aus einem Fenster, die zum Aufmarsch der Bereitschaftseinheit und der Wega führte, war es am Mittwoch in der Gudrunstraße ein Teenager, der schon beim Frühstück die Nerven verlor:

Anstatt in die Schule zu gehen, ein 13-Jähriger, der in einer betreute Wohngemeinschaft untergebracht ist, nämlich beschlossen, es sich mit dem Betreuer anzulegen. Dabei droht er den Sozialpädagogen mit einem Messer - ob der Mann dabei auch verletzt wurde, ist noch unklar. Fest steht, dass sie Polizei alarmiert wurde, die samt der Feuerwehr anrückte, die sogleich Sprungkissen aufbaute, weil der Teenie sich mittlerweile im Badezimmer verbarrikadiert hatte und mit einer Verzweiflungstat drohte. Die Gudrunstraße wurde abgesperrt, die Wega konnte sich aber mit viel Fingerspitzengefühl zum Teenie "vorarbeiten" und ihn beruhigen.

Nachdem der 13-Jährige noch nicht strafmündig ist, sind jetzt wieder Jugendamt und seine Betreuer am Zug.