Schüsse in Favoriten - Polizei stürmt Haus

Beim Reumannplatz in Favoriten wurden Passanten und Anrainer von mehreren lauten Knallern geschockt - offenbar Schüsse in bzw. aus einem Haus.

Wien. Der Polizei-Einsatz läuft aktuell noch in der Buchengasse. Ein Zeuge, der in einem Kaffeehaus saß, hörte zwei Schüsse - "und zwar so laute, dass es kein Schreckschusspistole gewesen sein könnte". Ein anderer vernahm sogar 3 bis 4 Knaller. Die Exekutive war inklusive Bereitschaftseinheit in Vollmontur binnen kürzester Zeit vor Ort, sperrte den Bereich ab und arbeitete sich dann zielstrebig zu einem Haus vor.

Mehr in Kürze

