Fenstersturz von dreifacher Mutter - jetzt sprechen Zeugen

Während die Ärzte im Spital ums Leben einer 22-Jährigen kämpfen, die in Favoriten unter noch ungeklärten Umständen aus dem Fenster im 4. Stock stürzte, packen jetzt die ersten Zeugen aus. Dabei spielt er Ehemann eine überaus zweifelhafte Rolle.

Wien. Wie berichtet, stürzte Samstagnachmittag gegen 16 Uhr auf der Quellenstraße eine junge Bulgarin aus mehr als 15 Metern aus der ehelichen Wohnung in die Tiefe auf den Asphalt. Die schwerst verletzte 22-Jährige wurde von den Einsatzkräften in ein Spital gebracht und schwebt in Lebensgefahr. Zum Zeitpunkt des noch immer völlig mysteriösen Fenstersturzes waren der Ehemann, eine 30-jähriger Bulgare, zwei erwachsene Freunde sowie die drei Kinder des Paares in der Wohnung anwesend. Offenbar hatte es einen Ehestreit gegeben. Weil der Gatte sich bei den Befragungen in Widersprüche verstrickte, wurde er festgenommen und an die Justiz überstellt. Indes sprechen Zeugen mit oe24 über die schrecklichen Ereignisse:

Nachbar: "Konnte Anblick gar nicht ertragen"

Wie sich etwa bei den Gesprächen mit den Nachbarn herausstellte, war zumindest ein Kind bzw. ein Sohn der Frau hinunter auf die Straße gelaufen und hatte fürchterlich geweint und geschrien. Nachbar Adnan Erdogan, der im Haus einen Handyshop betreibt zu oe24: "Ich war gerade in meinem Laden, als ich einen Krach gehört habe. Ich bin sofort hinausgegangen und habe diesen verzweifelten Jungen gesehen, etwas entfernt von ihm lag eine junge Frau auf dem Gehsteig, die wirklich schlimm aussah. Es war so furchtbar. Ich konnte den Anblick gar nicht ertragen und bin wieder in Geschäft zurück.“

Erst als Polizei kam, fing Ehemann zu weinen an

Weitere Zeugen hatten bereits Alarm geschlagen, ein weiterer Nachbar und Chef eines Reisebüros im Haus, Mehmet Balla, schildert die tragischen wie dramatischen Minuten:„Ich war im Büro und habe im Sitzen gesehen, wie eine Dame heruntergefallen ist. Ich bin sofort zu ihr gelaufen, sie war noch bei Bewusstsein. Ich habe sofort Polizei und Rettung angerufen, die wirklich schnell hier waren."

Mehmet Balla weiter: "Noch auf dem Gehsteig wurde Erste Hilfe geleistet. Dann kam der Ehemann herunter, den ich nicht kannte, aber als ich ihn fragte, wer er sei, sagte auf seltsame Weise emotionslos: 'Ich bin der Ehemann. Ich habe mit den Kinder gespielt, dann ist sie von sich aus gesprungen." Erst als die Polizei kam, soll er plötzlich zu weinen und zu schluchzen angefangen haben.

Die Ermittlungen laufen.