Feuerwehr alarmiert: Helikoptercrew sah Rauch aus Grazer Gebäude

Die Besatzung eines Rettungshubschraubers hat am Samstagnachmittag während eines Flugs über Graz Qualm aus einem leer stehenden Gewerbeobjekt im Stadtbezirk Puntigam bemerkt und die Feuerwehr alarmiert.

Diese konnte das Feuer rasch unter Kontrolle bringen. In Krumegg in der Gemeinde St. Marein östlich von Graz geriet ein Wirtschaftsgebäude in Vollbrand, wie der Landesfeuerwehrverband Steiermark mitteilte. Auch hier dämmten die Einsatzkräfte die Flammen ein.

Die Grazer Berufsfeuerwehr wurde am frühen Nachmittag mit acht Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften zu dem Objekt in Puntigam gerufen. Beim Eintreffen drangen bereits Flammen und dichter Rauch aus der Holzfassade des Gebäudes. Zur Sicherstellung der Wasserversorgung an der Einsatzstelle wurde ein Großtranklöschfahrzeug eingesetzt und eine Zubringerleitung über 300 Meter eingerichtet. Am Gebäude entstand erheblicher Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei ermittelt noch die Brandursache.

Feuer in Wirtschaftsgebäude

Fast zeitgleich - kurz nach 14.00 Uhr - brach ein Feuer in einem Wirtschaftsgebäude in Krumegg im Bezirk Graz-Umgebung aus, wie der Landesfeuerwehrverband am Sonntag mitteilte. Obwohl die sieben alarmierten Feuerwehren schnell am Unglücksort waren, stand das Gebäude rasch in Vollbrand. Rund 80 Feuerwehrleute mit 14 Fahrzeugen bekämpften die Flammen. Auch hier war die Ursache vorerst noch unklar, ebenso wie die Höhe des Sachschadens.