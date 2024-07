Feuerwehr rückte wegen heißen Töpfen aus

Ein 30-jähriger Mann erlitt schwere Verbrennungen an beiden Beinen.

Auf dem Herd stehende Töpfe mit heißem Öl haben am Samstag in Tirol zu zwei Feuerwehreinsätzen geführt. In Buch (Bez. Schwaz) erlitt ein 30-Jähriger beim Versuch, den Topf ins Freie zu bringen, schwere Verbrennungen an beiden Beinen. In Mils (Bez. Innsbruck-Land), wo eine Flüchtlingsunterkunft betroffen war, kamen keine Personen zu Schaden, informierte die Polizei.

Die Ehefrau des 30-Jährigen verließ beim Kochen am Samstagabend für kurze Zeit die Küche, ließ aber den Topf mit dem heißen Öl auf dem Herd stehen. Es entwickelte sich starker Rauch, den der im Nebenzimmer sitzende 30-Jährige bemerkte. Er wollte den Topf auf die Terrasse bringen, ließ ihn aber wegen der starken Hitzeentwicklung auf dem Weg dorthin im Wohnzimmer fallen. Der 30-Jährige wurde nach der Erstversorgung in die Klinik nach Innsbruck gebracht, Sachschaden entstand am Fußboden sowie an einer Couch.

In Mils bereitete ein unbegleiteter 17-Jähriger Pommes frites zu und vergaß dabei, den Topf mit dem Frittieröl vom Herd zu nehmen. Das Frittierfett geriet daraufhin in Brand, die Feuerwehr löschte die Flammen aber rasch.