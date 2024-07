Brand in Sonnenstudio – ein Mann im Spital

In einem Solarium in Ebelsberg ist ein Brand ausgebrochen – ein Mann wurde verletzt ins Spital gebracht.

Oberösterreich. Am Freitagvormittag ist in Linz-Ebelsberg ein Brand in einem Geschäftslokal im ersten Stock eines Wohnhauses ausgebrochen. Eine dichte schwarze Rauchwolke war weithin sichtbar. Die Linzer Berufsfeuerwehr war mit 26 Einsatzkräften vor Ort. Die Feuerwehrleute konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Eine Ausbreitung auf andere Teile des Wohnhauses konnte verhindert werden.

© TEAM FOTOKERSCHI.AT ×

Die Feuerwehr evakuierte fünf Personen aus dem Gebäude und übergab sie dem Roten Kreuz. Ein Mann erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Ursache für den Brand und die Höhe des Sachschadens stehen noch nicht fest.

© TEAM FOTOKERSCHI.AT ×

Der Straßenbahnverkehr musste während der Löscharbeiten kurzzeitig eingestellt werden. Die B1 ist in diesem Bereich komplett gesperrt.