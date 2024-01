Flammen in Grazer Bar: Daran starb Lena (21)

Jetzt steht die Todesursache für die 21-jährige Lena aus Mödling, die in Graz zu Silvester beim Flammen-Inferno in einer Cocktail-Bar starb, fest: Sie starb an einer Rauchgasvergiftung. Die Ursache steht noch immer nicht fest.

Stmk. Wie die Grazer Polizei gegenüber oe24 erklärt, laufen nach dem Flammenmeer in der Stern-Bar in der Altstadt am Fuße des Schloßberges derzeit die Einvernahme von noch Dutzenden (Augen-)Zeugen und Betroffenen. Wie berichtet, brach die Flammenhölle im Eingangsbereich des Szene-Lokals aus, wo auch für die Silvesterfeierlichkeiten ein kleine Schanigartenbereich geöffnet hatte. Dort im Bereich der Sporgasse sollen mehrere junge Männer mit Sprühkerzen hantiert haben. Zu bemerken sei, dass genau solche Sternspritzer in der Bar gerne zu Großbestellungen (etwa zu einer Magnum-Flasche Wodka) von den Kellner(innen) an die Gäste gereicht werden.

Videos auf sozialen Medien zeigen Sternspritzer-"Gaudi" kurz vor dem Ausbruch des Brandes. © sterncocktailbar_sporgasse

"Auße! Auße" Auße!"

Ob genau diese Sprühkerzen zum Ausbruch der Katastrophe geführt haben, ob Fahrlässigkeit oder gar Absicht vorliegt, wird derzeit von den Brandermittlern erhoben. Fest steht: Es war kein technischer Defekt. Ein Antenne Steiermark-Hörer schildert die Geschehnisse so: "Ich hab nur gedacht: 'Was ist denn jetzt los?' Binnen einer Minute stand das Foyer im Vollbrand. Ich hab zu meiner Frau und meinen Freunden nur geschrien: 'Auße! Auße! Auße!" Die Clique hat es in letzter Sekunde geschafft, sich ins Freie zu retten.

Das völlig ausgebrannte Lokal, in dem eine 21-Jährige starb. © Daniel Lauten ×

© APA/Erwin Schierau ×

Mehrere andere Gäste hatten leider nicht so viel Glück: - im Gegenteil: 21 anwesende Gäste und vermutlich auch Personal wurden schwer verletzt, vier Personen wurden am Mittwoch am LKH-Universitätsklinikum Graz noch immer medizinisch behandelt - zwei von ihnen weiterhin auf der Intensivstation. Ihr Gesundheitszustand ist stabil. Eine Person wurde am Mittwoch operiert, das andere Opfer wird voraussichtlich am Freitag operiert. Beide haben schwere Verbrennungen vor allem im Gesicht erlitten.

Indes liegt das Obduktionsergebnis bei der 21-jährigen Lena R. aus Mödling, die in den Flammen uns Leben gekommen ist, vor: Die Pferdesportlerin aus Mödling ist an einer Rauchgasvergiftung gestorben. Sie hatte Freundinnen in Graz besucht, um mit ihnen den Jahreswechsel zu feiern. Das letzte Selfie, das eine Freundin mit ihr gemacht hat, steht jetzt inmitten von Blumen und Abschiedskerzen vor der Brandruine.