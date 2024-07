Flüchtiger Häftling (23) aus NÖ in Vorarlberg eingefangen

Der 23-jähriger Serbe verhielt sich aggressiv und verletzte einen Polizisten mit einem Faustschlag ins Gesicht.

Ein aus der Justizanstalt Hirtenberg (Bez. Baden) geflohener Strafgefangener ist am Samstagnachmittag in Vorarlberg festgenommen worden. Der 23-Jährige geriet in Frastanz (Bez. Feldkirch) in eine Polizeikontrolle und versuchte abermals zu flüchten, entkam aber nicht. Als bei der Kontrolle klar wurde, dass der Mann ein Gesuchter war, verletzte der Serbe einen Polizisten mit einem Schlag ins Gesicht, attackierte ihn und versuchte sich in einem nahen Feld zu verstecken.

Nach Angaben der Polizei konnte die Besatzung des Polizeihubschraubers "Libelle" den Mann aber ausmachen. Bei der anschließenden Festnahme leistete der 23-Jährige passiven Widerstand und verhielt sich weiter aggressiv. Auch im Arrest der Polizeiinspektion randalierte der Mann, der unter Alkoholeinfluss stand. In weiterer Folge wurde der 23-Jährige in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert.