Frau stach Bruder (48) im Streit in den Kopf

Worum es bei der Auseinandersetzung zweier Slowenen in der Wohnung der 51-Jährigen in Wien ging, ist unklar - allein der Alkohol wird es bei 0,96 Promille nicht gewesen sein.

Wien. Ein 48-Jähriger wurde am Sonntagabend in Rudolfsheim-Fünfhaus von seiner eigenen Schwester mit einem Messer am Kopf verletzt. Die 51-Jährige rief nach der Tat in ihrer Wohnung selbst die Polizei und erwartete die Beamten beim Eingang des Mehrparteienhauses. Im Stiegenhaus kam ihnen der blutende Bruder entgegen. Zwischen den Geschwistern war es zu einem Streit gekommen. Die Frau hatte knapp ein Promille. Der Verletzte war nicht in Lebensgefahr, konnte aber nicht einvernommen werden. Die Angreiferin verweigerte bislang jede Aussage.

Die Beamten des Stadtpolizeikommandos Fünfhaus waren gegen 18.00 Uhr alarmiert worden. Der 48-Jährige wurde durch die Berufsrettung Wien versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

In der Wohnung wurde die Tatwaffe sichergestellt. Die 51-Jährige Slowenin wurde vorläufig festgenommen und über Anordnung der Staatsanwaltschaft in eine Justizanstalt gebracht. Das Landeskriminalamt übernahm die weiteren Ermittlungen.