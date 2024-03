Früh-Frühling: Jetzt schon Zecken-Alarm

Schon erster FSME-Fall in Österreich ++ Experten raten zur Impfung

Während sich die Menschen in Österreich über milde 16 Grad plus Sonnenschein freuen, haben die frühen, milden Temperaturen auch ganz andere Folgen: Die kleinen Blutsauger sind schon aktiv -Zecken-Alarm in Österreich so früh wie nie!

Hundebesitzer haben einige der Tierchen schon entfernen müssen. Doch es gibt auch jetzt schon den ersten FSME-Fall in OÖ, in Deutschland erkrankten gar schon 24 Menschen - eine Infektion kann zu einer gefährlichen Gehirnhautentzündung führen.

Viele Österreicher sind nicht mehr immunisiert

Experten raten daher jetzt schon zur Zeckenimpfung. In allen Bundesländern ist die Zeckenimpfungsaktion mit 1. Februar angelaufen. Jene, die sich wegen einer früheren Impfung noch für immunisiert halten, seien gewarnt: Von 85 Prozent Geimpften sind nur rund 60 Prozent tatsächlich noch geschützt.

Allerdings: Der Stich schützt nicht vor Borreliose -wer einen roten Ring um den Biss bekommt, sollte zum Arzt und sich Antibiotika holen.