Gas-Drama: Mann starb in Gartenhütte

Todbringendes Gas-Drama in Oberösterreich: Ein 44-Jähriger starb an einer Kohlenmonoxid-Vergiftung.

OÖ. Ein 44-jähriger Oberösterreicher ist in der Nacht auf Sonntag durch eine Kohlenmonoxid-Vergiftung in Pennewang (Bezirk Wels-Land) ums Leben gekommen. Der Mann hatte in einer Gartenhütte vor dem Haus ein Notstromaggregat mit Propangas betrieben. Die Gattin fand den Mann regungslos vor und setzte die Rettungsketten in Gang, berichtete die Polizei.

Die Feuerwehr stellte beim Belüften den erhöhten CO-Wert fest. Trotz aller Reanimationsversuche durch das Notarztteam verstarb der Mann noch an der Unfallstelle.