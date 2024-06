Gasexplosion - Großeinsatz an der Wienzeile!

Ein Großeinsatz der Berufsfeuerwehr sowie mehrerer Fahrzeuge der Wiener Berufsrettung inklusive Katastrophenzug läuft derzeit an der Linken Wienzeile. Es gibt mehrere Verletzte.

Wien. Zu dem spektakulären Einsatz wegen eines eskalierten Wohnungsbrandes kam es Donnerstag kurz nach 17 Uhr beim Naschmarkt. Laut oe24-Lokalaugenschein gab es eine Detonation - was auch von den Polizeibeamten vor Ort so bestätigt wird. Betroffen sind offenbar die Häuser im Bereich 12 bis16 an der Linken Wienzeile.

Massiver Einsatz von Polizei Rettung Feuerwehr und Wiener Netze auf linker Wienzeile beim Naschmarkt. Absperrungen. pic.twitter.com/4GbZJnM8O9 — Erich Ulrich @erichulrich.bsky.social (@Erich_Ulrich) June 20, 2024

Mehrere Verletzte mit Verbrennungen

Ein Großaufgebot von Feuerwehr und Rettung raste zum Naschmarkt, die Drehleitern wurden ausgefahren, mehrere Bewohner evakuiert. Außerdem dürfte es mehrere teils Schwerverletzte mit Verbrennung geben, die noch vor Ort versorgt und in die Spitäler gebracht wurden, einige bekamen wegen des Verdachts von Rauchgasvergiftungen auch Sauerstoffmasken.

Video zum Thema: Haus nach Gasaustritt evakuiert: Großeinsatz in Wien

© brüstle ×

© brüstle ×

© brüstle ×

© Brüstle ×

© Brüstle ×

Mehr in Kürze.