Geigerin Alice Harnoncourt 91-jährig gestorben

Die Geigerin Alice Harnoncourt, Mitbegründerin und langjährige Konzertmeisterin des Concentus Musicus Wien, Witwe des 2016 verstorbenen Pioniers einer historischen musikalischen Aufführungspraxis Nikolaus Harnoncourt, ist heute, Mittwoch, 91-jährig gestorben.

Das gab der Concentus Musicus Wien am Nachmittag bekannt.

Auf der Facebook-Seite des Ensembles war ein kurzes Statement zu lesen: "In großer Trauer, Dankbarkeit und Bewunderung müssen wir bekannt geben, dass unsere Alice Harnoncourt heute, 20. Juli 2022 in den frühen Morgenstunden im Kreise ihrer Familie friedlich von uns gegangen ist. Ihr einzigartiges Geigenspiel, ihr unermüdlicher Einsatz für die Musik und ihr großes Verständnis für uns Musikerinnen und Musiker werden wir in liebevoller Erinnerung bewahren."