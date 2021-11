Google-Panne legt Spotify, Snapchat & Co. lahm

Gleich mehrere Apps und Internetseiten waren am Dienstagabend von Ausfällen betroffen, darunter Seiten wie der Musikstreaming-Dienst Spotify, oder der Instant-Messaging-Dienst Snapchat. Auch Facebook, Ebay oder "Spiegel Online" waren ebenso betroffen, wie oe24.at – inzwischen sind die Probleme behoben. Auf der Seite "allestörungen.at" meldeten zahlreiche Nutzer Probleme. Die für die Ausfälle wird bei Google vermutet, auf dessen Cloud die Anwendungen zurückgreifen.

We’re aware of some issues right now and are checking them out! We’ll keep you posted.

Many Snapchatters are having trouble using the app. Hang tight, we're working on a fix ???? In the meantime, we recommend staying logged in.