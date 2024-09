× 7. September: Gratis-Öffis am Samstag in Salzburg

Die Aktion Benzinfrei-Tage startet wieder: Am Tag des Sports, Samstag, dem 7. September, können die Öffis in Salzburg wieder kostenlos genutzt werden.

„Während der Benzinfrei-Tage können alle einfach in die Öffis einsteigen und losfahren – wie es unsere Klimaticket Salzburg Kundinnen und Kunden täglich tun. Wir laden alle ein, die selten oder nie die Öffis nutzen, unser Angebot auszuprobieren. Wir rechnen besonders bei Schönwetter mit einer starken Auslastung. Wir bitten alle Fahrgäste und besonders unsere Stammkundinnen und -kunden mit Jahreskarte um Verständnis, falls es in Bus oder Bahn mal eng wird“, sagt Johannes Gfrerer, Geschäftsführer der Salzburger Verkehrsverbund GmbH.

Die kostenlosen Öffis können am 7. September von Betriebsbeginn bis Betriebsende genutzt werden. Alle Bus- und Bahnlinien des Salzburger Verkehrsverbundes sind am Aktionstag im Bundesland Salzburg ohne Fahrschein nutzbar.

„Im Mai beim Museumswochenende haben die Benzinfrei-Tage über 138.000 zusätzliche Fahrgäste in die Öffis gelockt. Diesen Erfolg möchten wir im September wiederholen. Der Tag des Sports und der Rupertikirtag bieten perfekte Gelegenheiten, um die umweltfreundliche Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu testen“, so Landeshauptmann-Stellvertreter Stefan Schnöll.

© Salzburg Verkehr/Neumayr, Leo ×

Am 7. September zum Tag des Sports am Residenzplatz

„Wie viele Schritte schaffst du? Der Tag des Sports ermutigt dazu, das Auto stehen zu lassen. Ob mit unseren kostenfreien öffentlichen Verkehrsmitteln, sportlich mit dem Fahrrad oder zu Fuß – alle Salzburgerinnen und Salzburger sind am 7. September ab 12 Uhr zum Tag des Sports herzlich willkommen! Gemeinsam mit 25 Vereinen und Verbänden verwandeln wir den Residenzplatz in eine Sportarena mit 35 verschiedenen Sportarten“, freut sich Sportlandesrat Martin Zauner.

Auch der Salzburger Verkehrsverbund ist beim Tag des Sports vertreten – und zwar mit einem echten Sammlerstück, einem Oldtimer-Obus. Voraussichtlich um 14:45 Uhr werden Kraft und Teamwork beim Obus-Seilziehen getestet.

© wildbild ×

Mit dem KlimaTicket kostenlos ins Museum

Für alle, die schon eine Jahreskarte nutzen, gibt es am 7. September wieder ein besonderes Zusatzangebot: Alle Besitzer:innen einer Jahres-Netzkarte erhalten an den Benzinfrei-Tagen kostenlosen Eintritt in die Salzburger Museen. Die Fahrgäste zeigen im Museum einfach ihr Ticket vor und erhalten dann einen gratis Eintritt.

Die Aktion gilt für alle gültigen Jahreskarten: alle Varianten des KlimaTicket Salzburg, KlimaTicket Österreich und der SUPER s’COOL-CARD. Informationen zu allen teilnehmenden Museen und Sammlungen sind auf www.benzinfreitage.at zu finden.