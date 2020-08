Grenz-Chaos: Landeschef ordnet Durchwinken an

Urlauber berichten von bis zu zehn Stunden Wartezeit.

Seit Mitternacht gibt es eine neue Verordnung des Bundes, die besagt, dass auch der Transitverkehr aus Risikogebieten angehalten werden muss. Das bedeutet, nicht nur Österreicher, die aus Kroatien einreisen, werden kontrolliert und registriert, sondern auch alle anderen Reisenden.

Diese Verordnung scheint für Chaos an der Grenze zu sorgen: Denn nun muss jedes Auto nicht nur kontrolliert, sondern auch die Pässe der Insassen kopiert und Formulare ausgefüllt werden. Jeder Reisende Richtung Österreich wurde behördlich aufgefordert, möglichst ohne stehenzubleiben in sein Heimatland weiterzureisen. Bereits am frühen Samstagnachmittag entwickelte sich beim Grenzübergang Kaarawankentunnel ein kilometerlanger Stau - gegen Abend berichteten Rückreisende von bis zu zehn Stunden Wartezeit.

"Gefahr im Verzug"

Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) erklärte, er habe wegen Gefahr im Verzug angeordnet, dass bei Transitreisenden nur noch stichprobenartige Kontrollen durchgeführt werden: "Das Menschenwohl steht da im Mittelpunkt."

Vor dem Karawankentunnel gab es am Vormittag noch sieben Kilometer Rückstau, die Wartezeiten lagen bei etwa drei Stunden. Am Loiblpass mussten die Reisenden aber noch vier bis fünf Stunden warten. Kaiser sagte gegenüber der APA, er habe mit dem Gesundheitsministerium telefoniert und darauf hingewiesen, dass die rigorose Umsetzung der Verordnung zu unzumutbaren Zuständen führe, allein die Hygiene-Situation sei untragbar. "Diese Verordnung war auch nicht abgesprochen. Wir werden morgen im Koordinationsgremium des Landes besprechen, wie wir weiter vorgehen."