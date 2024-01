Grippe-Welle ist da: Mehr als doppelt so viele Kranke

4.322 waren in der Vorwoche wegen echter Grippe im Krankenstand - das sind doppelt so viele wie in der Woche zuvor

Mit etwas Verzögerung nimmt die Grippe-Welle diese Woche Fahrt auf, wie die aktuellen Krankenstandszahlen der österreichischen Gesundheitskasse (nur Arbeitnehmer sowie Arbeitslosengeldbezieher werden erfasst) zeigen. So waren in der Vorwoche 4.322 Menschen an echter Grippe erkrankt – in der Woche davor waren es noch 2.119 Krankenstände wegen echter Grippe. Die Zahlen haben sich also mehr als verdoppelt.

Zu wenige sind geimpft

„Die steigenden Krankenstandszahlen belegen eine Zunahme der Influenzavirusaktivität. Auch wenn die Grippewelle Österreich bereits erfasst hat, ist eine Impfung empfehlenswert“, erklärt ÖGK-Chefarzt Andreas Krauter. Die Impfquote sei landesweit zu wünschen übrig – lediglich im Burgenland wurden die angestrebten 11 Prozent erreicht, alle anderen Bundesländer liegen weit darunter.

Corona sinkt seit Jahresbeginn

Corona-Erkrankungen gingen – zumindest laut den gemeldeten Krankenständen– merklich zurück. Statt 18.681 Infizierten in der zweiten Kalenderwoche, waren es vorige Woche nur mehr 8.750 – also knapp 10.000 Personen weniger. Auch laut Abwasser-Monitoring sinkt die Kurve seit Jahresbeginn, am höchsten sind hier die Werte derzeit in der Steiermark.

Mehr Infekte - knapp 300.000 derzeit krank

Dafür sind aber die Krankenstände wegen grippalen Infekten von 58.630 auf 80.077 gestiegen. Insgesamt lagen in der Kalenderwoche 3 des neuen Jahres 269.680 Österreicher krank im Bett – knapp 50.000 mehr als in der Woche davor.