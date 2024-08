Großbrand in Wiener Brotfabrik

Eine ehemalige Brotfabrik in Schwechat an der Grenze zu Niederösterreich brennt lichterloh.

Mehrere Feuerwehren sind vor Ort.

Feuerwehren im Einsatz

Die Hautkräfte stellt die Feuerwehr Niederösterreich. Allerdings war auch die Wiener Feuerwehr vor Ort und leistete einen Assistenzeinsatz, wie oe24 weiß.

Hammerbrotwerke

Der Brand ereignete sich in den ehemaligen Hammerbrotwerken. Die Freiwillige Feuerwehr Mannswörth berichtet über den laufenden Einsatz: "Wir befinden uns gerade in einem laufenden Großeinsatz erneut in den ehem. Hammerbrotwerken gemeinsam mit mehreren Feuerwehren aus dem Abschnitt Schwechat, Wien und Bruck/Leitha."

Hintergründe noch unklar

Der Brand setzte in den frühen Morgenstunden gegen 7 Uhr ein. Der Einsatz ist aktuell immer noch im Gange. Aus Niederösterreich stellen die Einheiten der Feuerwehr ein Großaufgebot. Hintergründe zur Brandursache sind bis jetzt noch unklar.

