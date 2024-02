Großeinsatz in Favoriten wegen Holzkohleofen

Weil Fettreste in der Abluftanlage eines Restaurants Feuer fingen, kam es in der Quellenstraße zu einem Großeinsatz für Feuerwehr, Rettung und Polizei.

Wien. Betroffen war Donnerstagmittag ein türkisches Familienrestaurant in Favoriten, in dem es plötzlich zu extremer Rauchentwicklung kam, wobei auch die Etagen darüber - indem sich ein mehrstöckiges Hotel befindet - betroffen waren. Nicht zum ersten Mal, so ein Insider, gab es wegen Fettresten, die in Flammen aufgingen, zu Probleme mit bzw. in der Lüftung des Holzkohleofens, die zu einem Schwelbrand in dem Rohr zum Dach hin führten.

Die Berufsfeuerwehr war mit 10 Fahrzeugen und 44 Florianis vor, die mit Atemschutz ins Lokal und ins Haus vorrücken mussten. Die Polizei sperrte das Einsatzgebiet ab. Und die Rettung war alarmiert, weil es bei derartigen Schwelbränden zu hohen CO-Konzentrationen kommt und mehrere Lokal- sowie Hotelgäste evakuiert werden mussten. Der Großeinsatz selbst war dann relativ schnell beendet, verletzt wurde zum Glück niemand.

