Grüner: "Kurz muss Schritt zur Seite machen"

Der Chef der OÖ-Grünen Stefan Kaineder ist für einen Rückzug von Sebastian Kurz, bis die Vorwürfe entkräftet sind.

Knallharte Ansage vom oberösterreichischen Grünen-Chef Stefan Kaineder im Koalitionspoker. Im Ö1-Mittagsjournals spart der ehemalige Abgeordnete im Nationalrat nicht mit Kritik an Kurz und fordert seinen Rückzug. "Kogler muss jetzt Verantwortung für das Land übernehmen. Gerade wenn sich die Vorwürfe rund um den Bundeskanzler erhärten. Die ÖVP sollte einen unbescholtenen Vorstand in die Bundesregierung schicken. Dann hätte Sebastian Kurz Zeit alle Vorwürfe gegen zu entkräften. Für das Land wäre es am besten, wenn ein Staatsmann jetzt einen Schritt zur Seite macht. Das wäre für Österreich aktuell am besten. Zudem attackiert die ÖVP die Justiz mehr, als dass sie mit ihr zusammenarbeitet.

Auch meint Kaineder "ein Bundeskanzler der sich Korruptionsvorwürfen gegenübersieht ist nicht amtsfähig. Wir wollen Stabilität und Aufklärung fürs Land", so Kaineder abschließend im Ö1-Mittagsjournal.