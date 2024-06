Mit Autos beladener Zug crasht auf Bahnübergang SUV

An einem mit Lichtzeichen gesicherten Bahnübergang im Bezirk Freistadt kollidierte ausgerechnet ein mit Autos beladener Güterzug mit einem Auto. Der Pkw-Lenker musste ins Krankenhaus gebracht werden.

OÖ. Das Unglück ereignete sich am Freitag um 10.04 Uhr in der Gemeinde Kefermarkt im Bezirk Freistadt im Mühlviertel. Ein Autolenker krachte mit seinem SUV an einem mit Ampel gesicherten Bahnübergang in einen Güterzug. Bilder zeigen, wie der Pkw des Mannes, der offenbar die Lichtzeichen übersehen und den Zug überhört hat, bei dem heftigen Zusammenstoß komplett zerstört wurde.

© TEAM FOTOKERSCHI.AT / TARAS PANCHUK ×

© TEAM FOTOKERSCHI.AT / TARAS PANCHUK ×

© TEAM FOTOKERSCHI.AT / TARAS PANCHUK ×

Augenzeuge wurde zum Ersthelfer

Zufälligerweise sah ein in der Nähe wohnender Feuerwehrmann der Feuerwehr Kefermarkt die Karambolage und konnte umgehend Erste Hilfe leisten, nachdem er auch den Notruf abgesetzt hatte. In der Zwischenzeit machten sich die Feuerwehren Kefermarkt, Lasberg, Tragwein und Freistadt auf den Weg zum Unfallort, um den Ersthelfer zu unterstützen. Zusätzlich waren auch Rettung, Notarzt, Polizei und der Einsatzleiter der ÖBB vor Ort, um zu helfen und die Situation zu koordinieren.

Da der Pkw-Lenker bei dem Unfall nicht in seinem SUV eingeklemmt wurde, konnte der Notarzt ihn sofort versorgen. Anschließend brachte die Rettung das Unfallopfer ins Krankenhaus Freistadt. Für die Dauer des Einsatzes musste der Bahnübergang gesperrt werden.