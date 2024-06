Straßenbahn schleuderte Radfahrer (14) durch die Luft

Unachtsamkeit wurde einem jugendlichen Fahrradfahrer Sonntagnachmittag im Bezirk Linz-Land zum Verhängnis. Der Teenager überquerte bei Rotlicht die Gleise, woraufhin er von einer Straßenbahn erfasst und verletzt wurde. Ein Freund, der mit ihm unterwegs war, ergriff die Flucht.

OÖ. Unterwegs von Linz kommend in Richtung Traun war eine Straßenbahn der Linz Linien mit der Linie 4 am Sonntag um 16.10 Uhr als sich der Unfall ereignete. Ein 14-jähriger Rumäne aus dem Bezirk Linz-Land und ein Freund von ihm fuhren mit ihren Fahrrädern am Radweg von Langholzfeld in Richtung PlusCity, nichts ahnend, welch schwerer Zusammenstoß beim dortigen Fußgängerübergang passieren wird.

Straßenbahnlenker konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen

Gegenüber dem Bauhaus Pasching beabsichtigten die beiden trotz roter Ampel sowie herannahender Straßenbahn die Gleise zu überqueren. Der aufmerksame Bim-Fahrer bemerkte dies und leitete sofort eine Vollbremsung ein. Die Straßenbahn konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand gebracht werden und es kam zum Frontalzusammenstoß mit einem der zwei Radfahrer. Durch die Wucht schleuderte es den Jugendlichen einige Meter weit weg bis er verletzt liegen blieb. Während der Straßenbahnlenker sowie die Insassen umgehend ausstiegen, um dem verletzen Teenager zu Hilfe zu eilen, machte sich der Freund des Verunfallten aus dem Staub.

Helmloser Radfahrer und Passagier mussten ins Krankenhaus

Als die Ersthelfenden beim Jungen eintrafen, war dieser bei Bewusstsein. Da er bei seiner riskanten Fahrradfahrt jedoch keinen Schutzhelm trug, dürfte er Verletzungen am Kopf erlitten haben und wurde nach der Erstversorgung des ÖRK Traun sowie des NEF ins UKH Linz gebracht. Ebenso wie ein 30-jähriger Insasse der Straßenbahn, der sich durch die Vollbremsung ebenfalls im Bereich des Kopfes verletzt hatte. Ein mit dem Straßenbahnfahrer durchgeführter Alkotest verlief negativ.