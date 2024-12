Hausbesitzerin bei Brand gerettet, Katze verendete in Flammen

Der Schwelbrand im Haus wurde erst nach mehreren Stunden bemerkt.

Bei einem Brand in einem Haus in Reinersdorf (Bezirk Güssing) hat am Sonntag eine Frau leichte Verletzungen erlitten. Eine Katze kam dabei ums Leben, teilte das Bezirksfeuerwehrkommando Güssing am Abend mit. Der Schwelbrand dürfte über mehrere Stunden hin unbemerkt geblieben sein, verrußte das gesamte Gebäude und sorgte dafür, dass Kunststoffteile schmolzen.

Die Hausbesitzerin konnte sich leicht verletzt selbst in Sicherheit bringen und wurde dann von der Rettung ins Krankenhaus gefahren. Die Einsatzkräfte brachten den Brand rasch unter Kontrolle. Auch die weiteren zunächst vermissten Haustiere wurden wohlbehalten aufgefunden.