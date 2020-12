Heiratsantrag auf Flug nach Wien begeistert das Internet

Peter machte im AUA-Flieger seiner Petra einen Heiratsantrag.

Romantische Szenen spielten sich am Freitag an Bord einer Austrian-Maschine ab. Auf dem Flug von Berlin nach Wien nahm Peter all seinen Mut zusammen und machte seiner Freundin 40.000 Fuß über den Boden einen Heiratsantrag.

Peter durfte für seinen Antrag im fast leeren Flieger sogar kurzzeitig die Corona-Maske runternehmen. Unterstützt wurde der zukünftige Bräutigam dabei von der AUA-Crew, die dem frisch verlobten Paar auch gleich gratulierte. „Wir wünschen Ihnen von Herzen alles Gute und möge dies der neue Anfang Ihres gemeinsamen Lebens sein. Herzlichen Glückwunsch zur Verlobung, Nina und Peter!“

Der ungewöhnliche Heiratsantrag begeistert zahlreiche Menschen im Netz. Viele User gratuliertem dem Paar und wünschten Peter und Nina alles Gute für die Zukunft.