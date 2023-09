Heute strahlt der Sex-Supermond

Der Supermond ist bis zu 14 Prozent größer als ein Minimond. Das macht sich auch in seiner Helligkeit deutlich bemerkbar: Sie steigt um rund 30 Prozent.

So nah wie nie. Es ist der letzte Supermond des Jahres. Offizieller Beginn des Vollmonds ist heute Freitag zur Mittagszeit. Am Abend taucht er dann im Osten in ungewöhnlicher Größe und Farbracht auf. Das Besondere: Wegen seiner elliptischen Umlaufbahn um die Erde ­erreicht der Mond jetzt die geringste Entfernung zu uns – 357.987 Kilometer. Normalerweise ist er fast 25.000 Kilometer weiter weg. Da die Distanz so gering ist, ­reflektiert der Mond mehr Sonnenlicht auf unseren Planeten. Deswegen kann man ihn deutlich heller und größer sehen.

Supermond hat große Wirkung auf Libido

Mehr Lust auf Sex. Der Supermond ist bis zu 14 Prozent größer als ein Minimond. Das macht sich auch in seiner Helligkeit deutlich bemerkbar: Sie steigt um rund 30 Prozent. Die Auswirkungen des Supermondes sind umstritten. Die Theorien hingegen zahlreich: Heute haben wir mehr Lust auf Sex. Dem Super-Vollmond wird große Wirkung auf unsere Libido nachgesagt.

Schlafstörung. Bei Vollmond schlafen wir offenbar schlechter ein (5 Minuten später als normal) und wachen um 20 Minuten früher auf.

"Erntemond" erstrahlt in gold-oranger Farbe

Tiere aktiver. Je heller es während der Däm­merung ist, desto aktiver werden die Tiere. Nächste Besonderheit: Wir erleben einen Erntemond.

Es ist der Vollmond, der zur Tag-und-Nacht-Gleiche auftritt – gold-orange sollte er sichtbar sein. Die Ursache für die Färbung des Vollmondes sind die roten Wellenlängen in der Atmosphäre, die das Farbenspiel verursachen.