Hier drohen am Wochenende Mega-Staus

Das kommenden Wochenende wird die Fahrzeuglenker auf den Straßen in Österreich auf eine harte Geduldsprobe stellen.

Rund 660.000 Kinder und Jugendliche in Vorarlberg, Tirol, Salzburg, Oberösterreich, Kärnten und der Steiermark starten am Freitag nach der Zeugnisverteilung in die neunwöchigen Sommerferien. Damit haben nun eine Woche nach dem Ferienbeginn in Ostösterreich alle Schülerinnen und Schüler des Landes frei. Schulbeginn in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland ist wieder am 2. September, in den anderen Bundesländern am 9. September.

Wie üblich dürfte ab Freitagnachmittag auf den Straßen wieder ein starkes Reisewochenende bevorstehen. Neben den sechs österreichischen Bundesländern beginnen unter anderem auch im bevölkerungsreichsten deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen sowie in Teilen der Niederlande die Ferien. Spätestens ab Samstagfrüh prognostizieren die Autofahrerklubs eine Überlastung der Transitrouten Richtung Süden.

Das sind die Hotspots

Reisende, die auf der Westautobahn (A1) bei Linz und Salzburg, der Südautobahn (A2) im Großraum Wien und Graz, der Ostautobahn (A4) zwischen Wien und Fischamend und der Mühlkreisautobahn (A7) in Linz sowie der Pyhrnautobahn (A9) bei Graz wesentlich mehr Zeit einplanen, sind gut beraten. Geduld und viel Zeit mitbringen rät der ARBÖ-Informationsdienst Reisenden auch auf der Tauernautobahn (A10) und der Inntalautobahn (A12) und Brennerautobahn (A13) bei Innsbruck. Ein ähnliches Stau-Bild wird sich auch auf den Stadtausfahrten von Wien, Graz, Linz, Salzburg und Innsbruck zeigen.

Die zweite Reisewelle wird am Samstag ab den frühen Vormittagsstunden bis in den späten Nachmittag bzw. Abend über die Transitrouten vor allem im Süden und Westen rollen. Die Verkehrsexperten des ARBÖ haben die Strecken mit den wahrscheinlich längsten Staus zusammengefasst:

Südautobahn (A2), im Baustellenbereich zwischen Pinkafeld und Oberwart sowie zwischen dem Knoten Villach und der Grenze Thörl-Maglern/Tarvisio

Pyhrnautobahn (A9), vor den Baustellenbereichen zwischen Inzersdorf und Klaus sowie Treglwang und Trieben genauso wie vorm Gleinalmtunnel und Bosrucktunnel

Tauernautobahn (A10), vor der Mautstelle St. Michael, dem Katschbergtunnel und dem Tauerntunnel

Karawankenautobahn (A11) vor dem Karawankentunnel

Inntalautobahn (A12) im Großraum Innsbruck und vor dem Grenzübergang Kufstein/Kiefersfelden

Brennerautobahn (A13), im Großraum Innsbruck und vor der Mautstelle Schönberg

Semmering Schnellstraße (S6) zwischen Gloggnitz und Maria Schutz

Fernpaßstrecke (B179), im gesamten Verlauf, speziell Blockabfertigung vor dem Grenztunnel Vils/Füssen und dem Lermoosertunnels

Am Sonntag findet in Klagenfurt ein Konzert von Andreas Gabalier statt. Auch hier wird es wohl Staus geben.