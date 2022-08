Hier droht am verlängerten Wochenende ein Stau-Chaos

Am bevorstehenden langen Wochenende rechnet der ÖAMTC mit starkem Reiseverkehr auf Österreichs Transitrouten

Viele Reisende sind weiterhin Richtung Süden unterwegs, Heimkehrer treten die Rückreise Richtung Norden an. Das verlängerte Wochenende zu Mariä Himmelfahrt am Montag, den 15.08.2022, begünstigt bei Schönwetter Tageausflüge und Kurzurlaube. Die Rückreise wird sich nach Einschätzung der Clubexperten auf Sonntag und Montag aufteilen.

Am vergangenen Samstag mussten Reisende speziell auf der Achse München - Salzburg - Villach – Karawankentunnel und der Pyhrn Autobahn (A9) im Baustellenbereich Übelbach – Deutschfeistritz lange Staus in Kauf nehmen. Auch an diesem Wochenende wird nach Einschätzung des Clubs die Nord-Süd-Verbindung der Hauptstaupunkt sein.

Das sind die Staustrecken

West Autobahn (A1), Bereich Walserberg

Ost Autobahn (A4), bei der Baustelle Göttlesbrunn-Bruck/Leitha und am Grenzübergang Nickelsdorf



Innkreis Autobahn (A8) im Bereich Ort im Innkreis und vor der Grenze bei Suben

Pyhrn Autobahn (A9), in Oberösterreich im Raum St. Pankraz und in der Steiermark speziell vor dem Baustellenbereich Übelbach - Deutschfeistritz sowie im Raum Spielfeld

Tauern Autobahn (A10), nahezu im gesamten Salzburger Abschnitt sowie in Kärnten vor dem Katschberg Tunnel und dem Oswaldiberg Tunnel bei Villach

Karawanken Autobahn (A11), vor dem Karawanken Tunnel

Inntal Autobahn (A12), Großraum Innsbruck und Kufstein Brenner Autobahn (A13), zwischen Innsbruck und Schönberg sowie vor dem Brennerpass

Fernpassstrecke (B179/B189), zwischen dem Inntal und Füssen Zillertalstraße (B169), zwischen Fügen und Strass

Zeitverluste in angrenzenden Regionen



Im Bereich Großes Deutsches Eck auf der (A8) zwischen München und dem Grenzübergang Reichenhall und auf der (A93) zwischen Rosenheim und Kiefersfelden ist mit Staus zu rechnen. In Italien entlang Brenner Autobahn (A22) in Südtirol und auf der (A23) in Höhe Tarvis werden Überlastungen nicht ausbleiben.

Am Montag, 15.08.2022, ist ganz Italien an „Ferragosto“ im Urlaub. „Jedes Jahr führt es an diesem Tag zu massiven Verkehrsbehinderungen auf italienischen Autobahnen. Alle Verkehrsteilnehmer:innen müssen deutlich mehr Fahrzeit einplanen.“, so ÖAMTC-Experte Harald Lasser.

Die Geduld der Autoreisenden wird vor allem im Grenzbereich zwischen Slowenien und Kroatien in beide Richtungen auf eine harte Probe gestellt. Auf der Route Maribor-Zagreb beim Grenzübergang Gruskovje/Macelj oder an den Übergängen zwischen Istrien und Slowenien wird es zu langen Wartezeiten kommen.