× Hier fährt Wirecard-Betrüger zur Freundin

Während die halbe Welt Jan Marsalek jagt, genießt der sein neues Leben in Moskau.

Wien. In der Fahndungsliste von Interpol ist Jan Marsalek (43) der meistgesuchte Betrüger Österreichs. Der frühere Vize-Chef des pleite gegangenen Finanzdienstleisters Wirecard ist mit einem dreistelligen Millionenvermögen auf der Flucht.

Jetzt tauchte das erste Foto Marsaleks seit seinem Verschwinden auf. Das russische Portal „Dossier Center“ von Putin-Kritiker Michail Chodorkowski stellte ein Video online, das Ermittler für authentisch halten. Es zeigt den Wiener in Moskau. Er trägt Vollbart und einen orange-roten Anorak. Die Bilder zeigen, wie der Flüchtige in einen Audi A8 steigt, um angeblich zu seiner neuen Freundin „Anna“ zu fahren. Als Begleitfahrzeug fungiert ein Toyota Landcruiser. Beamte des russischen Geheimdienstes FSB sollen Marsalek Geleitschutz geben.

Wie berichtet, soll der Wiener, der für den größten Börsen-Skandal der deutschen Wirtschatsgeschichte mit zahlreichen Opfern auch in Österreich sorgte, mit einem gefälschten russischen Pass auf den Namen German Bozhuev in Moskau in Saus zu Braus leben. Die Staatsanwaltschaft München hat jetzt ihr Auslieferungsersuchen erneuert.