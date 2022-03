Hier tanken SIE jetzt am billigsten

Nach dem Wirbel um die Sprit-Abzocke der Konzerne gingen Preise zurück.

Eurosuper ist hierzulande innerhalb einer Woche um 25 Cent je Liter billiger geworden, Diesel um 20 Cent. Bei Benzin ist das im EU-Vergleich der stärkste Rückgang, bei Diesel sanken die Preise nur in Belgien noch mehr.



Analyse. Nachdem in der Vorwoche Österreich jenes EU-Land war, wo seit Ende Februar die Spritpreise am stärksten gestiegen sind, sind sie nun in dieser Woche am stärksten gesunken, wie eine Analyse des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ) zeigt.



