Home-Invasion in Millionärs-Villa - Fluchtauto gefunden

Nach dem Home Invasion-Coup im Nobel-Bezirk Döbling in der Nacht auf Mittwoch wurde das angebliche Fluchtauto des unbekannten Täter-Trios, ein Mini-Cooper, entdeckt. Weit waren die Maskenmänner damit nicht gefahren.

Wien. Der Kleinwagen wurde noch "im Laufe des gestrigen Tages unweit des Tatortes aufgefunden und sichergestellt", bestätigte Polizeisprecher Markus Dittrich am Donnerstag Gerüchte, wonach es damit eine erste heiße Spur geben könnte. Alles Weitere sei noch Gegenstand laufender Ermittlungen. oe24-Infos ist der Schauplatz des Einbruchskrimis in Neustift am Walde nicht allzu weit von den Absperrungen zum Neustifter Kirtag (der heute startet) entfernt.

Wie berichtet, sagt das Opfer (die Gattin eine Bauunternehmers, der derzeit im Ausland weilt) aus, dass die Eindringlinge gegen 03.00 Uhr plötzlich in der Villa standen. Drei maskierte Männer fesselten die Bewohnerin, erbeuteten Schmuck und Bargeld in vermutlich beträchtlicher Höhe und flüchteten mit dem Mini der Mittsechzigerin - den Sportwagen in der Garage, angeblich einen Ferrari, ließen sie unberührt. Mit dem schwarzen Mini fuhren sie nur wenige hundert Meter, wechselten sodann das Auto oder flüchteten zu Fuß weiter.

Die Millionärs-Gattin konnte sich rund 45 Minuten später befreien und gemeinsam mit einer Nachbarin die Polizei verständigen. Das Landeskriminalamt (LKA) Wien ermittelt in dem Fall. Sachdienliche Hinweise (auch anonym) werden von den Kriminalisten jedenfalls unter der Telefonnummer 01-31310-33800 entgegengenommen.