× Horror-Bilanz: Heuer schon 24 Frauenmorde

24 Frauen wurden heuer schon ermordet. Die meisten im privaten Umfeld.

Wien. Es ist traurige Gewissheit, der Trend setzt sich fort: Einer der gefährlichsten Orte für Frauen in Österreich bleiben ihre ­eigenen vier Wände. Schon 24 Frauen wurden heuer ermordet, die meisten von ­ihren Ehemännern, Lebensgefährten, Freunden. Damit liegt das Land erneut auf traurigem Rekordkurs. Seit Jahren schon werden in keinem anderen EU-Staat so wie bei uns mehr Frauen als Männer getötet. Seit 2010 wurden 343 Frauen ermordet, 500 Mordversuche kommen hinzu. 80 Prozent waren Beziehungstaten, 33 Prozent der Täter waren Ausländer.

Janine (30), Vorarlberg: Bei Feier erwürgt.

Helga (48), Wien: Von Ehemann erstochen.

Samantha (20), Wien: Mord bei Party im Gemeindebau.

Sabrina (30), Pinzgau: Die Mutter wurde vom Ex erstochen.

Die komplette Liste des Grauens bis Heute

Simone (42), Oberösterreich: Von Ehemann erschossen.

1. Frauenmord (OÖ)

8.1.2022: Mann hat Ehefrau mit einer Schusswaffe, die er legal besessen hat, in den Hinterkopf geschossen, er wurde in U-Haft genommen

2. Frauenmord (NÖ)

12.1.2022: Vater stellte sich mit Tochter auf Bahngleise, sie wurden von einem Zug erfasst und getötet, Verdacht auf Mord und Suizid.

3. Frauenmord (Stmk.)

1.2.2022: Mann hat seine Mutter und seinen jüngeren Bruder und dann sich selbst erschossen, er hatte mehrere Waffen legal besessen.

4. Frauenmord (Stmk.)

8.2.2022: Frau wurde nach ­einem Wohnungsbrand tot aufgefunden, sie wies massive Gewalteinwirkungen auf (Stichverletzungen), festgenommener Verdächtiger hat Geständnis abgelegt.

5. Frauenmord (Wien)

16.2.2022: Mann hat auf seine Mutter mit einer Gewichtshantel eingeschlagen, sie erlitt schwere Kopfverletzungen und starb einige Tage später im Krankenhaus. Der Sohn wurde in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen

6. Frauenmord (Wien)

24.2.2022: Tochter hat Polizei wegen befürchteten Mordes verständigt, Polizei fand Frau tot mit Würgemalen am Hals und Mann bewusstlos auf, kein Abschiedsbrief gefunden, Verdacht des Mordes und versuchten Suizids.

7. Frauenmord (Vbg.)

4.3.2022: Frau und zwei Männer hatten gemeinsam gefeiert, dabei ist es zu Gewalttätigkeiten gekommen, an deren Folgen die Frau starb, Todesursache: Gewalt an Kopf und Hals in Form von Schlägen und Würgen.

8. Frauenmord (NÖ)

25.3.2022: Mann wird verdächtigt, eine Frau durch mehrere Messerstiche in den Oberkörper getötet zu haben, Verdacht auf Mord und versuchter Suizid.

9. Frauenmord (Ktn.)

25.4.2022: Ehemann hat ­seine Ehefrau erdrosselt, er beging nach der Tat Suizid, der Tat soll eine Auseinandersetzung des Paares vorausgegangen sein.

10. Frauenmord (Wien)

11.5.2022: Mann soll seine Mutter und sich selbst mit einer Schusswaffe getötet haben.

11. Frauenmord (Sbg.)

13.5.2022: Mann hat laut Polizei gestanden, seine Ex-Frau mit drei Messerstichen getötet zu haben. Sie ist verblutet, gegen ihn bestand ein Betretungsverbot.

12. Frauenmord (Tirol)

30.5.2022: 18-Jähriger soll seine Freundin erstochen und danach Suizid begangen haben. Sie starb an mehreren Stichverletzungen im Brustbereich.

13. Frauenmord (Stmk.)

2.6.2022: Ehepaar wurde leblos und mit schweren Schussverletzungen im Schlafzimmer aufgefunden, der Mann soll seine schlafende Frau und danach sich selbst erschossen haben.

14. Frauenmord (Wien)

8.6.2022: Mann hat offenbar seine Ehefrau und sich selbst getötet, die Spurenlage wiesdarauf hin, am Tatort wurde eine Waffe gefunden.

15. Frauenmord (NÖ)

13.6.2022: Mann rief Notruf der Polizei und kündigte an, dass er seine Frau erschossen hat und sich selbst töten werde. Als die Polizei eintraf, fand sie beide tot auf.

16. Frauenmord (Wien)

19.6.2022: Mann hatte den Notruf gewählt, die Rettung konnte der Frau nicht mehr helfen, sie hatte Verletzungen am gesamten Körper durch stumpfe Gewalteinwirkung, zwei verdächtige Männer wurden festgenommen.

17. Frauenmord (Wien)

22.6.2022: Mann hat die Frau mit einem Revolver erschossen und anschließend Suizid begangen.

18. Frauenmord (Wien)

25.6.2022: Mann hat Notruf gerufen, die Polizei fand das Ehepaar tot auf, es wird davon ausgegangen, dass der Mann zunächst den Hund, die Frau und danach sich selbst erschossen hat.

19. Frauenmord (Wien)

16.7.2022: Mann hat die Frau mit dem Auto ins Spital gefahren, Ärzte stellten dort den Tod der Frau fest. Eine Obduktion ergab, dass die Frau erstickt war, Ermittlungen laufen.

20. Frauenmord (Stmk.)

20.7.2022: Frau wurde tot aufgefunden, Sohn seitdem verschwunden. Laut Obduktion ist ein Gewaltverbrechen wahrscheinlich.

21. Frauenmord (Wien)

5.8.2022: Frau und ihre Tochter wurden von der Polizei in der Wohnung tot aufgefunden, sie wurden laut Obduktion ermordet, nach dem mutmaßlichen Täter wird gefahndet.

22. Frauenmord (Wien)

5.8.2022: Mädchen und ihre Mutter wurden von der Polizei in der Wohnung tot aufgefunden, sie wurden laut Obduktion ermordet, nach dem mutmaßlichen Täter wird gefahndet.

23. Frauenmord (NÖ)

24.8.2022: Frau wurde vom Ehemann tot aufgefunden, er hat die Einsatzkräfte alarmiert. Da am Gebäude keine Einbruchspuren entdeckt wurden, gilt der Mann als dringend tatverdächtig.

24. Frauenmord (NÖ)

24.8.2022: Bekannter hat zwei Tote in seiner Wohnung gefunden. Laut Polizei dürfte der Mann seine Freundin erstochen und sich anschließend selbst das Leben genommen haben.