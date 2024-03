14-jähriges Mädchen tot in Wohnung von Afghanen aufgefunden

In Wien-Simmering wurde eine 14-Jährige tot in einer Wohnung gefunden - sie wurde offenbar unter Drogen gesetzt und missbraucht.

Wien, NÖ. Nächster Horror um ein Teenager-Mädchen, diesmal in Simmering in der Hasenleitengasse: Eine 14-jährige Niederösterreicherin aus dem Bezirk Bruck an der Leitha soll mit Suchtgift gefügig gemacht und von einem Afghanen (26) missbraucht worden sein - sie wurde tot in der Wohnung des eigentlich abgelehnten Asylwerbers aufgefunden. Die genauen Umstände werden von der Polizei noch zurückgehalten.

