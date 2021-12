Ihr Stundenplan für den Heiligen Abend

Spätentschlossene können heute noch bis 13 Uhr Lebensmittel und Last Minute-Geschenke kaufen. Die Christkindlmärkte haben sogar bis 19 Uhr geöffnet.

6.00 Uhr: Weihnachtsbaum: 1. Händler starten in den Tag

6.30 Uhr: Last Minute: Die ersten Supermärkte öffnen

7.44 Uhr: Sonnenaufgang: Im Osten wird es bereits hell

9.05 Uhr: Licht ins Dunkel: Charity-Show startet auf ORF 2

12.00 Uhr: Tradition: Angelusläuten im Salzburger Dom

13.00 Uhr: Shopping endet: Meiste Supermärkte schließen

15.00 Uhr: Krippenandacht: Im Stephansdom für Kinder

16.00 Uhr: oe24.TV: Toni Faber erklärt Weihnachten

16.04 Uhr: Dämmerung: Es wird langsam richtig festlich

16.30 Uhr: Weihnachtsvesper Kard. Schönborn im Stephansdom

17.00 Uhr: Turmbläser am Goldenen Dachl in Innsbruck

18.00 Uhr: Christkind kommt jetzt in den meisten Familien

19.00 Uhr: Christkindlmarkt vor Wiener Rathaus sperrt zu

0.00 Uhr: Mitternachtsmette in vielen Kirchen