In Rohr gefangen - Katze von Feuerwehr gerettet

Rettungslos verirrt und selbst eingesperrt hat sich eine neugierige Katze in Sankt Johann in Tirol: Dank des Einsatzes der Freiwilligen Feuerwehr wurde der Stubentiger aus seiner "Einzelhaft" in einem Plastikrohr befreit.

Tirol. Und das war passiert: Eine Katze war Dienstagnachmittag auf ihrer Schnuppertour auf mehreren, etwa 50 Zentimeter hohen gelagerten Betonringen in einem Firmengelände in ein darin einbetoniertes Plastikrohr abgestürzt. Virus in Tiergarten: Alle Bisons tot

Auto bei Crash zerfetzt - Lenker und Hund tot

Große Trauer um den dicksten Kater der Welt Der Schnurrnase hätte sich wohl so bald oder gar nicht mehr von selbst aus retten können, wäre da nicht ein aufmerksamer Passant gewesen, der das verzweifelte Miauen vernahm und an die Leitstelle Tirol einen Notruf absetzte. © Zoom Tirol × © Zoom Tirol × „Damit die Katze befreit werden konnte, benötigten wir den Kran des schweren Rüstfahrzeugs, damit die darüberliegenden Betonringe angehoben und der völlig geschwächte Vierbeiner gerettet werden konnte,“ heißt es seitens der Feuerwehr Sankt Johann, die mit 3 Fahrzeugen und 15 Mitgliedern rund eine Stunde mit dem tierischen Einsatz beschäftigt war.Nach erfolgreicher Bergung wurde die Katze von einem Tierarzt untersucht und in weiterer Folge zur örtlichen Samtpfotenstube gebracht, wo sich der rechtmäßige Besitzer melden kann.